УЕФА обсудил с пропалестинскими активистами бан Израиля в октябре. Организация запросила мнения экспертов по правам человека для принятия решений (The Athletic)

Руководство УЕФА в середине октября провело встречу с организаторами ведущей пропалестинской кампании, чтобы обсудить обстоятельства возможного отстранения Израиля от участия в международных соревнованиях, сообщили The Athletic источники, знакомые с ходом обсуждений.
Кампания Game Over Israel стартовала в Нью-Йорке 17 сентября, на следующий день после того, как ООН объявила действия Израиля в секторе Газа геноцидом.
По словам людей, знакомых с позицией руководящего органа, УЕФА был близок к тому, чтобы провести голосование по вопросу дальнейшего участия Израиля в европейском футболе в конце сентября под давлением ряда своих ассоциаций-членов, но руководство решило воздержаться от этого после заключения перемирия между Израилем и ХАМАС при посредничестве США 29 сентября.
На встречах представителей УЕФА и Game Over Israel, которые продолжаются с момента заключения перемирия, обсуждались механизмы возможного введения запрета.
В настоящее время УЕФА вряд ли приостановит членство Израиля через исполнительный комитет организации, что может вызвать разногласия с другими крупными спортивными организациями. Тем не менее, УЕФА внимательно следит за ходом рассмотрения двух судебных исков, поданных в Ирландии и Швейцарии, которые могут вынудить УЕФА ввести запрет в соответствии с международным правом.
Одна встреча, состоявшаяся в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии, прошла 15 октября, на той же неделе, когда полиция Уэст-Мидлендса запретила болельщикам «Маккаби» из Тель-Авива посещать матч с «Астон Виллой» из соображений безопасности, сообщают источники, участвовавшие в переговорах.
На тот момент УЕФА публично заявил, что организация «призывает обе команды и компетентные органы договориться о принятии соответствующих мер, необходимых для обеспечения возможности [поездки болельщиков]».
Однако, по словам источников, знакомых с темой обсуждения, на той же неделе представители УЕФА попросили кампанию Game Over Israel запросить мнения экспертов по правам человека, которые помогут в принятии решений в будущем.