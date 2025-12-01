УЕФА обсудил с пропалестинскими активистами бан Израиля в октябре. Организация запросила мнения экспертов по правам человека для принятия решений (The Athletic)

По словам людей, знакомых с позицией руководящего органа, УЕФА был близок к тому, чтобы провести голосование по вопросу дальнейшего участия Израиля в европейском футболе в конце сентября под давлением ряда своих ассоциаций-членов, но руководство решило воздержаться от этого после заключения перемирия между Израилем и ХАМАС при посредничестве США 29 сентября.