Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
5.00
П2
15.00
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
1
:
Кремонезе
2
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.00
П2
2.45
Футбол. Англия
02.12
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.65
Футбол. Англия
02.12
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

УЕФА обсудил с пропалестинскими активистами бан Израиля в октябре. Организация запросила мнения экспертов по правам человека для принятия решений (The Athletic)

УЕФА и поддерживающие Палестину активисты обсудили отстранение Израиля от международных турниров.

Источник: Спортс"

Руководство УЕФА в середине октября провело встречу с организаторами ведущей пропалестинской кампании, чтобы обсудить обстоятельства возможного отстранения Израиля от участия в международных соревнованиях, сообщили The Athletic источники, знакомые с ходом обсуждений.

Кампания Game Over Israel стартовала в Нью-Йорке 17 сентября, на следующий день после того, как ООН объявила действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

По словам людей, знакомых с позицией руководящего органа, УЕФА был близок к тому, чтобы провести голосование по вопросу дальнейшего участия Израиля в европейском футболе в конце сентября под давлением ряда своих ассоциаций-членов, но руководство решило воздержаться от этого после заключения перемирия между Израилем и ХАМАС при посредничестве США 29 сентября.

На встречах представителей УЕФА и Game Over Israel, которые продолжаются с момента заключения перемирия, обсуждались механизмы возможного введения запрета.

В настоящее время УЕФА вряд ли приостановит членство Израиля через исполнительный комитет организации, что может вызвать разногласия с другими крупными спортивными организациями. Тем не менее, УЕФА внимательно следит за ходом рассмотрения двух судебных исков, поданных в Ирландии и Швейцарии, которые могут вынудить УЕФА ввести запрет в соответствии с международным правом.

Одна встреча, состоявшаяся в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии, прошла 15 октября, на той же неделе, когда полиция Уэст-Мидлендса запретила болельщикам «Маккаби» из Тель-Авива посещать матч с «Астон Виллой» из соображений безопасности, сообщают источники, участвовавшие в переговорах.

На тот момент УЕФА публично заявил, что организация «призывает обе команды и компетентные органы договориться о принятии соответствующих мер, необходимых для обеспечения возможности [поездки болельщиков]».

Однако, по словам источников, знакомых с темой обсуждения, на той же неделе представители УЕФА попросили кампанию Game Over Israel запросить мнения экспертов по правам человека, которые помогут в принятии решений в будущем.