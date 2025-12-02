Ричмонд
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.39
П2
3.67
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.34
П2
1.64
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Кремонезе
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Слуцкий номинирован на звание лучшего тренера сезона в Китае. «Шанхай Шеньхуа» выиграл Суперкубок и стал 2-м в чемпионате

Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», стал номинантом на звание лучшему тренеру сезона в чемпионате Китая.

Источник: Спортс"

По итогам завершившегося сезона китайский клуб во главе с российским специалистом выиграл Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате, уступив два балла «Шанхай Порт».

Слуцкий сделал из «Шэньхуа» топа. Огромный контраст: с ним и до него.