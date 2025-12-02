Слуцкий номинирован на звание лучшего тренера сезона в Китае. «Шанхай Шеньхуа» выиграл Суперкубок и стал 2-м в чемпионате

По итогам завершившегося сезона китайский клуб во главе с российским специалистом выиграл Суперкубок Китая и занял второе место в чемпионате, уступив два балла «Шанхай Порт».
Слуцкий сделал из «Шэньхуа» топа. Огромный контраст: с ним и до него.
Леонид Слуцкий, возглавляющий «Шанхай Шеньхуа», стал номинантом на звание лучшему тренеру сезона в чемпионате Китая.
