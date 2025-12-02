Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.55
П2
5.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.69
П2
4.80
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
0
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.55
П2
3.58
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
1
:
Манчестер Сити
3
Все коэффициенты
П1
53.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. Испания
03.12
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.06
П2
1.80
Футбол. Англия
03.12
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.38
П2
9.25

Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026

Олимпийский огонь попадет в руки Златану Ибрагимовичу.

Источник: Спортс"

Бывший форвард «Милана» и сборной Швеции, сейчас работающий в итальянском клубе на административной должности, включен в число факелоносцев Олимпиады-2026. Этой же чести удостоены футболистка Алиша Леманн, велогонщик Филиппо Ганна, теннисистка Жасмин Паолини, каратист Луиджи Буза, волейболист Симоне Джанелли, телеведущие Мелисса Сатта и Алессандро Каттелан.

Sport Mediaset сообщает, что в церемонии поучаствует также бывший игрок и тренер «Ювентуса» Чиро Феррара и другие звезды итальянского спорта.