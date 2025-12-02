Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу — читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»

Ранее Ташуев в шутку назвал «Спартак» командой не своего уровня: «Я для них топ-тренер, у меня с ними 4 ничьих и 4 победы, ни единого поражения! Где “Спартак” и где я? Дайте мне “МЮ”. Шучу».
«Я в своем интервью сказал, что шучу по поводу “Спартака”, это было прописано несколько раз. Относитесь к этому с иронией. Разделяйте юмор в высказываниях.
Я профессиональный специалист, в своем интервью говорил про работу тренера. А люди видят только то, что хотят видеть. Читайте контекст, а не только заголовок", — сказал Ташуев.