После отстоя — пена: пиво возвращается на российские стадионы

«У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это часть зрелища, — заявил Дегтярев в эфире радиостанции “Серебряный дождь”. — Это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, к спорту, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, — они не спортсмены, они болельщики, они субъекты спорта. В 2018 году на чемпионате мира мы разрешали пиво, и ничего: атмосфера была хорошей, инцидентов не было. А сейчас надо понимать: если человек хочет выпить, он делает кассу близлежащему магазину и ларьку. Вот эту кассу можно перенести на спортсооружения. Это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание спортобъектов. Я в наших людей верю, люблю их, доверяю им и считаю, что можно было бы вернуть. Диалог идет вяло, но у меня позиция однозначная: кассу от потребления слабоалкогольных напитков нужно возвращать из магазина на спортсооружения.