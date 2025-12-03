После отстоя — пена: пиво возвращается на российские стадионы

В Госдуме объявили о том, что по итогам недавнего совещания в правительстве было принято принципиальное решение разрешить продажу пива на спортивных аренах. Соответствующий закон должен быть в ближайшее время внесен на рассмотрение в парламент. В том, почему этот вопрос долгие годы был крайне принципиален для спортивной индустрии и что это даст нашему футболу, разбирались «Известия».
«Пиво нужно футболу»
Важнейшую новость для любителей пенного в разговоре с «Известиями» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, принципиальное решение уже принято.
— Пиво будет на стадионах, — заявил Свищев, несколько лет возглавлявший комитет ГД по спорту. — На днях прошло совещание в правительстве. Вопрос в том, будет ли это наш законопроект, который прошел первое чтение. Либо это будет новый законопроект, что предполагает новую процедуру. Когда РПЛ и РФС включились, всё сразу пошло. Пиво нужно футболу. Президент РФС Александр Дюков и президент РПЛ Александр Алаев активно включились в этот процесс, сразу же всё сдвинулось с мертвой точки.
Сам Алаев отреагировал на новость со сдержанным оптимизмом.
— Я рад, что вопрос о возвращении пива на стадионы получил положительную оценку на высшем уровне, — сказал «Известиям» президент РПЛ. — Вместе с тем считаю важным подчеркнуть: нам необходимо дождаться официального принятия соответствующего законопроекта — это ключевой этап, который обеспечит легитимность и четкость всех дальнейших действий.
— Запрос на возвращение пива поддержан всем футбольным сообществом и отражает реальные ожидания болельщиков, — продолжил функционер. — Мы убеждены: при грамотной организации процесса продажа пива не просто не нарушит праздничную атмосферу и безопасность на стадионах, но и сделает ее более комфортной для взрослой аудитории.
20 лет без пенного
Продажа алкоголя на спортивных объектах запрещена с 2005 года. Короткий перерыв был сделан во время крупных международных соревнований — Кубка конфедераций — 2017, чемпионата мира — 2018 и Евро-2020 (принимал Санкт-Петербург).
За 20 лет «сухого закона» вопрос возвращения пенного обсуждался неоднократно, и всегда с одним результатом. Однако в 2019 году дискуссии вышли на новый уровень, когда в Госдуме в первом чтении был принят соответствующий законопроект. В процессе у инициативы нашлись как многочисленные сторонники, так и противники, и окончательное решение принято не было.
Позднее к вопросу неоднократно возвращались: власти несколько лет в основном подчеркивали уместность возвращения, но не давали зеленый свет. Однако в 2025 году ситуация изменилась — «за» высказались с самых высоких трибун.
«У меня позиция однозначная: возвращать на стадионы пиво можно и нужно, потому что это часть зрелища, — заявил Дегтярев в эфире радиостанции “Серебряный дождь”. — Это не имеет никакого отношения к здоровому образу жизни, к спорту, это культура боления. И люди, которые приходят на стадионы, — они не спортсмены, они болельщики, они субъекты спорта. В 2018 году на чемпионате мира мы разрешали пиво, и ничего: атмосфера была хорошей, инцидентов не было. А сейчас надо понимать: если человек хочет выпить, он делает кассу близлежащему магазину и ларьку. Вот эту кассу можно перенести на спортсооружения. Это дополнительные деньги на развитие спорта и содержание спортобъектов. Я в наших людей верю, люблю их, доверяю им и считаю, что можно было бы вернуть. Диалог идет вяло, но у меня позиция однозначная: кассу от потребления слабоалкогольных напитков нужно возвращать из магазина на спортсооружения.
Уже в середине ноября о деньгах заговорил Свищев — по его словам, доходы могут составлять до 5 млрд рублей в год. За счет этих средств стадионы смогут улучшить свою материальную базу, также деньги могут пойти на финансирование детско-юношеского спорта. Это может стать хорошим подспорьем для поддержки индустрии.
Еще один важный аргумент за возвращения пенного напитка — введение паспорта болельщиков на футбольных матчах высшего дивизиона.
— Мы же не обсуждаем — можно ли купить на матче чай, минералку или хот-дог, свободно делая это. А пенное чем хуже? Да, какую-то мотивацию можно было найти в 1990-х или в начале 2000-х, когда на трибунах летали и горели кресла, а болельщиков поливали из водометов, — подчеркнул шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев. — Тогда прослеживалась логика — снизить градус агрессии на стадионах отменой продажи пива. Но с тех пор многое поменялось. И атмосфера на футболе — в том числе. Ни драк, ни скандалов. Хотя понятно, что и сейчас далеко не все зрители прошли бы алкотест — «разминку» и «нулевой» тайм еще никто не отменял. Но ладно, бог с ним, — с тем, что происходило до нынешнего сезона. Кого-то могли испугать и пара зажженных файеров. Но какие аргументы можно привести против пива на футболе теперь, когда любого, у кого от пары кружек вдруг снесет крышу, тут же лишат паспорта болельщика? И проблема с ним решится раз и навсегда.
Несмотря на то что за прошедшие годы неоднократно звучали обещания о пиве на стадионах, нынешняя ситуация, похоже, другая: мы впервые услышали утверждение от официального лица. Поэтому не исключено, что чемпионство любимой команды в сезоне-2025/26 российские любители пенного смогут отметить прямо на стадионе — в том случае, если закон примут оперативно.
Артем Белинин