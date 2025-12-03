Пеп о 5:4 с «Фулхэмом» и 100-м голе Холанда в АПЛ: «Вам понравилось? Я лишился волос. Эрлинг один из величайших форвардов в истории лиги, но не лучший»

В этой игре свой 100-й гол в рамках чемпионата Англии забил форвард «горожан» Эрлинг Холанд. Он сделал это быстрее всех в истории — в 111 матче.
«Если бы вы сказали мне, что он забьет 100 голов за 111 игр, я бы ответил: “Вы серьезно? В этой лиге?” — сказал Гвардиола.
Испанца спросили, является ли Холанд лучшим нападающим в истории Премьер-лиги.
«Я не знаю. В этой стране было много величайших нападающих, он — один из них, но не лучший. Это вопрос цифр, и его цифры не обсуждаются. Я рад за него, и что команда сыграла для него в этот день», — ответил Пеп.
Появившись в зале для пресс-конференций после матча Гвардиола с улыбкой обратился к журналистам: «Ну что, вам понравилось? Мне? Я лишился волос. Это Премьер-лига. В другой лиге вы можете держать все под контролем. У меня нет ответа».