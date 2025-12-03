Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.46
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.18
П2
8.50
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

Пеп о 5:4 с «Фулхэмом» и 100-м голе Холанда в АПЛ: «Вам понравилось? Я лишился волос. Эрлинг один из величайших форвардов в истории лиги, но не лучший»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился эмоциями после победы над «Фулхэмом» со счетом 5:4 в 14-м туре АПЛ.

В этой игре свой 100-й гол в рамках чемпионата Англии забил форвард «горожан» Эрлинг Холанд. Он сделал это быстрее всех в истории — в 111 матче.

«Если бы вы сказали мне, что он забьет 100 голов за 111 игр, я бы ответил: “Вы серьезно? В этой лиге?” — сказал Гвардиола.

Испанца спросили, является ли Холанд лучшим нападающим в истории Премьер-лиги.

«Я не знаю. В этой стране было много величайших нападающих, он — один из них, но не лучший. Это вопрос цифр, и его цифры не обсуждаются. Я рад за него, и что команда сыграла для него в этот день», — ответил Пеп.

Появившись в зале для пресс-конференций после матча Гвардиола с улыбкой обратился к журналистам: «Ну что, вам понравилось? Мне? Я лишился волос. Это Премьер-лига. В другой лиге вы можете держать все под контролем. У меня нет ответа».