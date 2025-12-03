Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.46
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.18
П2
8.50
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

Флик про 3:1 с «Атлетико»: «Игра “Барселоны” была на другом уровне, я доволен»

Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Атлетико» (3:1) в Ла Лиге.

Источник: Спортс"

"Думаю, наша игра была на другом уровне. Мы встречались с отличной командой. Мы боролись, были едины, это было потрясающе. Я очень доволен.

Очень важно, что вернулись некоторые игроки, хотя не все готовы на 100%, поэтому пришлось делать замены.

Мы больше контролировали игру, создавали больше свободных зон. Это очень радует.

Рафинья для нас очень важен. То, что он вернулся, очень хорошо для команды. Мы видели, как он сыграл в сегодняшнем матче, но видели и игру в прошлом.

Здорово получить заряд уверенности в матче с такой командой, как «Атлетико», — сказал главный тренер «Барселоны».