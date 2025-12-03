Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.46
X
4.05
П2
1.80
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.18
П2
8.50
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

Симеоне про 1:3 с «Барселоной»: «Не понимаю, как Рафинья не получил “Золотой мяч”, он вездесущ. Я доволен “Атлетико”, мы сыграли хорошо и уступили сильному сопернику»

Диего Симеоне понравилась игра «Атлетико» против «Барселоны» (1:3).

Источник: Спортс"

«Я очень доволен игрой команды. Мы здорово начали матч, затем сопернику удалось уколоть нас через центр. Второй тайм “Барселона” начала немного лучше, но спустя двадцать минут мы взяли игру под контроль. У нас было три отличных момента, которыми мы не воспользовались. Но я все равно доволен.

Мы знаем, что они отлично умеют обмениваться передачами. У них много футболистов в центральной зоне. Они в этом плане очень хороши, и сегодня у них таким образом получилось забить первый и второй голы. В перерыве мы говорили о том, что нельзя давать им действовать через центр, и мы в этом отношении прибавили. Мне понравилось отношение команды к делу в конце игры. Да, мы не победили, но игра мне понравилась.

Когда ты играешь против «Барселоны», приходится много бегать, а отобрать мяч тяжело.

Рафинья вездесущ. Он забивает, отдает передачи… Я не понимаю, как он не получил «Золотой мяч».

Команда сыграла хорошо в целом. Я спокоен и доволен командой. Мы уступили сильному сопернику. Это поможет нам стать лучше«, — сказал главный тренер “Атлетико”.