Симеоне про 1:3 с «Барселоной»: «Не понимаю, как Рафинья не получил “Золотой мяч”, он вездесущ. Я доволен “Атлетико”, мы сыграли хорошо и уступили сильному сопернику»

«Я очень доволен игрой команды. Мы здорово начали матч, затем сопернику удалось уколоть нас через центр. Второй тайм “Барселона” начала немного лучше, но спустя двадцать минут мы взяли игру под контроль. У нас было три отличных момента, которыми мы не воспользовались. Но я все равно доволен.
Мы знаем, что они отлично умеют обмениваться передачами. У них много футболистов в центральной зоне. Они в этом плане очень хороши, и сегодня у них таким образом получилось забить первый и второй голы. В перерыве мы говорили о том, что нельзя давать им действовать через центр, и мы в этом отношении прибавили. Мне понравилось отношение команды к делу в конце игры. Да, мы не победили, но игра мне понравилась.
Когда ты играешь против «Барселоны», приходится много бегать, а отобрать мяч тяжело.
Рафинья вездесущ. Он забивает, отдает передачи… Я не понимаю, как он не получил «Золотой мяч».
Команда сыграла хорошо в целом. Я спокоен и доволен командой. Мы уступили сильному сопернику. Это поможет нам стать лучше«, — сказал главный тренер “Атлетико”.