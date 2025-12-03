Станислав Черчесов: «Ни “Спартак”, ни “Динамо”, ни “Юве”, ни “Барса” мне не звонили»

— Не проходит тура, чтобы не слышалось: «Черчесов — в “Спартак”, или “Черчесов — в “Динамо”…
— Но вы же видите, что Черчесов — в «Ахмате».
— А завтра?
— А вы не думали о том, что «завтра» у меня, допустим, и в «Ахмате» нет? Проиграй мы «Динамо» дома, было бы оно у меня? «Завтра» у тренера нет нигде. Он должен анализировать «вчера» и жить в «сегодня». Два года я уже работал в Грозном, заняли 7-е место. Контракт мне не продлили. Какое «завтра» может быть?
— Допустим, завтра позвонят из «Спартака» или «Динамо».
— А, может, и не позвонят. Зачем об этом размышлять? Думал ли я летом, что мне позвонят из «Ахмата»? На данный момент ни «Спартак», ни «Динамо», ни «Ювентус», ни «Барселона» мне не звонили. Когда это произойдет, можно решать, интересно мне или нет.
Когда работаю, день и ночь думаю только о том, как сделать свою команду сильнее. Что «Ференцварош», что «Легию», что сборную России, что «Ахмат».
— Тому, кто позвонит, в любом случае нужно будет что-то делать с вашим трехлетним контрактом.
— Уже как-то напоминал вам: крепостное право отменили в 1861 году. Но думать о чем-либо можно только когда есть конкретика. В любом случае, если кто-то позвонит — первым, кто об этом узнает, будет президент клуба, в котором работаю. Шушкаться за спиной — не в моих правилах.
— Не странно ли получается в этом сезоне РПЛ: все интересные российские тренеры работают в клубах, которые относятся в лучшем случае к середнякам — «Балтике», «Ахмате»?
— Может быть, это вам мы кажемся интересными. А тем, кто принимает решения — нет. Мне все равно. Там, где я работаю, работаю по-настоящему, — сказал Черчесов.