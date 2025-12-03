Черчесов о том, как избежать проблем с лимитом: «Если 8−9 иностранцев смогут выходить на поле в любом случае. Думая о футболе, неудобно еще и сверяться с паспортом»

Это, кстати, и имел в виду, когда высказывался на встрече с министром спорта — очень неудобно, думая о футболе, еще и сверяться с паспортом игрока. Этого можно избежать, если в клубе будет 8−9 иностранцев, но они будут иметь возможность выходить на поле в любом случае.