Черчесов о том, как избежать проблем с лимитом: «Если 8−9 иностранцев смогут выходить на поле в любом случае. Думая о футболе, неудобно еще и сверяться с паспортом»

— «Ахмат» чем-то напоминает «Ференцварош». Помните, как давали там установку на нескольких языках?
— Что-то похожее есть. Но это напрягает в рамках лимита. С «Динамо» вот тоже чуть не ошибся с заменой, вовремя остановился, не стал выпускать Конате.
Это, кстати, и имел в виду, когда высказывался на встрече с министром спорта — очень неудобно, думая о футболе, еще и сверяться с паспортом игрока. Этого можно избежать, если в клубе будет 8−9 иностранцев, но они будут иметь возможность выходить на поле в любом случае.
А высчитывать, команду непонятно как структурировать… Сложно это, и не только для «Ахмата», — сказал Черчесов.