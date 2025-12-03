Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.15
П2
1.75
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.10
П2
8.20
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

Черчесов о том, как избежать проблем с лимитом: «Если 8−9 иностранцев смогут выходить на поле в любом случае. Думая о футболе, неудобно еще и сверяться с паспортом»

Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

Источник: Спортс"

— «Ахмат» чем-то напоминает «Ференцварош». Помните, как давали там установку на нескольких языках?

— Что-то похожее есть. Но это напрягает в рамках лимита. С «Динамо» вот тоже чуть не ошибся с заменой, вовремя остановился, не стал выпускать Конате.

Это, кстати, и имел в виду, когда высказывался на встрече с министром спорта — очень неудобно, думая о футболе, еще и сверяться с паспортом игрока. Этого можно избежать, если в клубе будет 8−9 иностранцев, но они будут иметь возможность выходить на поле в любом случае.

А высчитывать, команду непонятно как структурировать… Сложно это, и не только для «Ахмата», — сказал Черчесов.