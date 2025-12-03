ЦСКА может потерять защитника, легендарный футболист «Реала» хочет вернуться в Европу. Трансферные слухи дня

Что в России
ЦСКА поставил главную задачу на трансферное окно
Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев прокомментировал игру нападающих команды. Ранее главный тренер армейцев Фабио Челестини рассказал, что если нападающие не забивают, не создают голевые эпизоды, тогда приходится искать другие решения. В частности, этим он объяснил свое решение вторую игру подряд отправить защитника Игоря Дивеева в нападение на концовку игры.
— Тот футбол, который показывает команда, требует большей эффективности от нападающих, чем сейчас есть. К сожалению, это действительно для нас проблема. Главная задача на ближайшее трансферное окно — работа по приобретению нападающего. Она непростая, у нас работа ведется ежедневно, но не могу сказать, что прямо сейчас мы готовы эту проблему решить. В ежедневном формате разговариваем с руководством клуба, главным тренером, кучей клубов, нашими контрагентами, агентами. Верю, что можем решить эту задачу зимой.
У нас уникальная ситуация сложилась, что команда показывает отличный футбол. В ней есть Тамерлан Мусаев и Алеррандро — игроки, которые замечательно провели прошлый год. Тамик стал игроком сборной России, много забивал. Алеррандро стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Но что-то пошло не так. Сложно сказать что. Я здесь признаю, что это и моя ошибка. Не учли, наверное, какие-то проблемы с адаптацией Алеррандро. Наверное, ни для кого не секрет, что была история, что к Тамерлану проявляли интерес наши конкуренты из «Спартака», — сказал Шевелев в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».
Тамерлан Мусаев в текущем сезоне принял участие в 23 встречах во всех турнирах за ЦСКА, отметился 4 забитыми мячами и отдал 3 голевые передачи, а Алеррандро провел 19 игр, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
После 16 сыгранных туров РПЛ ЦСКА располагается на второй позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.
Божович хочет вернуться в московское «Динамо»
Черногорский тренер Миодраг Божович заявил о желании возглавить московское «Динамо».
«Я бы смог возглавить “Динамо”! Знаю, что они ищут главного тренера, и надеюсь, что в клубе рассматривают и мою кандидатуру. Я уже работал в “Динамо”, поэтому почему нет?» — сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
Божович занимал пост главного тренера бело-голубых с 2010 по 2011 год.
Агент Дивеева допустил, что защитник может покинуть ЦСКА
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, допустил, что футболист может покинуть стан армейцев этой зимой.
— Есть ли интерес перед зимним трансферным окном и возможен ли переход зимой?
— Интерес, как всегда, есть. Поэтому все возможно.
— Есть ли конкретика или все на уровне разговоров?
— О конкретике распространяться не хочу. Но интерес есть, переход возможен, — приводит слова Еремина «РБ Спорт».
Дивееву 26 лет. За ЦСКА он выступает с 2019-го. В нынешнем сезоне Игорь провел 18 матчей во всех турнирах и забил три гола.
Что в Европе и мире
17-летний сын Тьяго Силвы подписал контракт с «Челси»
17-летний Исаго выступает в системе «Челси» с 13 лет. В текущем сезоне он провел один матч в составе команды «Челси» среди игроков до 18 лет.
Серхио Рамос предложил свои услуги «Милану»
Легенда «Реала», чемпион мира в составе сборной Испании Серхио Рамос хочет продолжить карьеру в «Милане». По информации ряда итальянских СМИ, 39-летний защитник «Монтеррея» предложил свои услуги россонери. Контракт Рамоса с мексиканским клубом истекает в конце 2025 года.
Напомним, в настоящее время за «Милан» выступает бывший партнер Рамоса по «Реалу» — 40-летний Лука Модрич.
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются 17-летним защитником юношеской сборной Бразилии
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы защитником «Гремио» Луисом Эдуардо. Об этом сообщает AS. По данным источника, клубы уже начали переговоры с 17-летним защитником молодежной сборной Бразилии и могут сделать предложения в ближайшие недели.
Его контракт с «Гремио» рассчитан до лета 2028 года. Также в нем указана сумма отступных в 60 млн евро.