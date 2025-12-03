ЦСКА может потерять защитника, легендарный футболист «Реала» хочет вернуться в Европу. Трансферные слухи дня

У нас уникальная ситуация сложилась, что команда показывает отличный футбол. В ней есть Тамерлан Мусаев и Алеррандро — игроки, которые замечательно провели прошлый год. Тамик стал игроком сборной России, много забивал. Алеррандро стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Но что-то пошло не так. Сложно сказать что. Я здесь признаю, что это и моя ошибка. Не учли, наверное, какие-то проблемы с адаптацией Алеррандро. Наверное, ни для кого не секрет, что была история, что к Тамерлану проявляли интерес наши конкуренты из «Спартака», — сказал Шевелев в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».