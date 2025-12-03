Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
21:00
Атлетик
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.69
X
4.11
П2
1.76
Футбол. Англия
22:30
Арсенал
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.96
П2
8.00
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.51
П2
3.45
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
5.02
X
3.82
П2
1.74
Футбол. Англия
22:30
Вулверхэмптон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.35
П2
2.30
Футбол. Англия
23:15
Лидс
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.08
X
3.85
П2
1.89
Футбол. Англия
23:15
Ливерпуль
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.46
П2
8.00
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
4
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2

ЦСКА может потерять защитника, легендарный футболист «Реала» хочет вернуться в Европу. Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Sport24

Что в России

ЦСКА поставил главную задачу на трансферное окно

Источник: РИА "Новости"

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев прокомментировал игру нападающих команды. Ранее главный тренер армейцев Фабио Челестини рассказал, что если нападающие не забивают, не создают голевые эпизоды, тогда приходится искать другие решения. В частности, этим он объяснил свое решение вторую игру подряд отправить защитника Игоря Дивеева в нападение на концовку игры.

— Тот футбол, который показывает команда, требует большей эффективности от нападающих, чем сейчас есть. К сожалению, это действительно для нас проблема. Главная задача на ближайшее трансферное окно — работа по приобретению нападающего. Она непростая, у нас работа ведется ежедневно, но не могу сказать, что прямо сейчас мы готовы эту проблему решить. В ежедневном формате разговариваем с руководством клуба, главным тренером, кучей клубов, нашими контрагентами, агентами. Верю, что можем решить эту задачу зимой.

У нас уникальная ситуация сложилась, что команда показывает отличный футбол. В ней есть Тамерлан Мусаев и Алеррандро — игроки, которые замечательно провели прошлый год. Тамик стал игроком сборной России, много забивал. Алеррандро стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии. Но что-то пошло не так. Сложно сказать что. Я здесь признаю, что это и моя ошибка. Не учли, наверное, какие-то проблемы с адаптацией Алеррандро. Наверное, ни для кого не секрет, что была история, что к Тамерлану проявляли интерес наши конкуренты из «Спартака», — сказал Шевелев в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

Тамерлан Мусаев в текущем сезоне принял участие в 23 встречах во всех турнирах за ЦСКА, отметился 4 забитыми мячами и отдал 3 голевые передачи, а Алеррандро провел 19 игр, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

После 16 сыгранных туров РПЛ ЦСКА располагается на второй позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.

Божович хочет вернуться в московское «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Черногорский тренер Миодраг Божович заявил о желании возглавить московское «Динамо».

«Я бы смог возглавить “Динамо”! Знаю, что они ищут главного тренера, и надеюсь, что в клубе рассматривают и мою кандидатуру. Я уже работал в “Динамо”, поэтому почему нет?» — сказал Божович в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Божович занимал пост главного тренера бело-голубых с 2010 по 2011 год.

Агент Дивеева допустил, что защитник может покинуть ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, допустил, что футболист может покинуть стан армейцев этой зимой.

— Есть ли интерес перед зимним трансферным окном и возможен ли переход зимой?

— Интерес, как всегда, есть. Поэтому все возможно.

— Есть ли конкретика или все на уровне разговоров?

— О конкретике распространяться не хочу. Но интерес есть, переход возможен, — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Дивееву 26 лет. За ЦСКА он выступает с 2019-го. В нынешнем сезоне Игорь провел 18 матчей во всех турнирах и забил три гола.

Что в Европе и мире

17-летний сын Тьяго Силвы подписал контракт с «Челси»

Защитник Исаго Силва, умеющий сыграть в центре и на левом фланге, подписал свой первый профессиональный контракт с «Челси», сообщается на сайте клуба. Исаго — сын 41-летнего экс-футболиста «ПСЖ», «Челси», «Милана» и сборной Бразилии Тьяго Силвы, который сейчас защищает цвета «Флуминенсе».

17-летний Исаго выступает в системе «Челси» с 13 лет. В текущем сезоне он провел один матч в составе команды «Челси» среди игроков до 18 лет.

Серхио Рамос предложил свои услуги «Милану»

Источник: Reuters

Легенда «Реала», чемпион мира в составе сборной Испании Серхио Рамос хочет продолжить карьеру в «Милане». По информации ряда итальянских СМИ, 39-летний защитник «Монтеррея» предложил свои услуги россонери. Контракт Рамоса с мексиканским клубом истекает в конце 2025 года.

Напомним, в настоящее время за «Милан» выступает бывший партнер Рамоса по «Реалу» — 40-летний Лука Модрич.

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются 17-летним защитником юношеской сборной Бразилии

Источник: Reuters

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы защитником «Гремио» Луисом Эдуардо. Об этом сообщает AS. По данным источника, клубы уже начали переговоры с 17-летним защитником молодежной сборной Бразилии и могут сделать предложения в ближайшие недели.

Его контракт с «Гремио» рассчитан до лета 2028 года. Также в нем указана сумма отступных в 60 млн евро.