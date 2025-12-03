Александр Головин: «Не претендую на роль капитана “Монако”, но все больше ощущаю себя лидером. Я немногословен в раздевалке, но в сложные моменты могу взять на себя эту ответственность»

"Оправившись после травмы, я чувствую себя здорово. Сейчас я набрал отличную форму. Я рад, но мне еще предстоит прибавлять, чтобы становиться только сильнее. Думаю, что я постепенно выхожу на свой лучший уровень. Тренер мне очень помогает в этом, мы часто разговариваем. Он придает мне уверенности в своих силах, как и другим игрокам в команде. Я не могу сказать, что вышел на пик своей формы, однако двигаюсь в этом направлении.
Я не претендую на роль капитана. Два года назад было решено, что капитаном станет Денис Закария, так как он владеет пятью языками, умеет мотивировать команду и заслуживает эту роль больше меня. Я получаю удовольствие от игры в «Монако» и за последние сезоны все больше ощущаю себя лидером. В раздевалке я немногословен, но в сложные моменты для команды могу взять на себя эту ответственность. В остальном я предпочитаю показывать пример именно игрой на поле", — отметил полузащитник.