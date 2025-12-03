Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
1
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.40
П2
4.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.10
П2
7.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
1
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.40
П2
29.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
2
:
Астон Вилла
2
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.70
П2
3.20
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.20
П2
1.26
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
2.50
П2
2.63
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Александр Головин: «Не претендую на роль капитана “Монако”, но все больше ощущаю себя лидером. Я немногословен в раздевалке, но в сложные моменты могу взять на себя эту ответственность»

Александр Головин не претендует на капитанскую повязку в «Монако».

Источник: Спортс"

"Оправившись после травмы, я чувствую себя здорово. Сейчас я набрал отличную форму. Я рад, но мне еще предстоит прибавлять, чтобы становиться только сильнее. Думаю, что я постепенно выхожу на свой лучший уровень. Тренер мне очень помогает в этом, мы часто разговариваем. Он придает мне уверенности в своих силах, как и другим игрокам в команде. Я не могу сказать, что вышел на пик своей формы, однако двигаюсь в этом направлении.

Я не претендую на роль капитана. Два года назад было решено, что капитаном станет Денис Закария, так как он владеет пятью языками, умеет мотивировать команду и заслуживает эту роль больше меня. Я получаю удовольствие от игры в «Монако» и за последние сезоны все больше ощущаю себя лидером. В раздевалке я немногословен, но в сложные моменты для команды могу взять на себя эту ответственность. В остальном я предпочитаю показывать пример именно игрой на поле", — отметил полузащитник.