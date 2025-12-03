Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Алонсо о 3:0 с «Атлетиком»: «Самая совершенная игра “Реала”, очень цельный матч. Мбаппе в отличной форме и отлично взаимодействует с Винисиусом. Мы контролировали игру»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо остался доволен игрой против «Атлетика» (3:0) в 19-м туре Ла Лиге.

Источник: Спортс"

Об игре.

«Это был важный матч. Мы хотели прервать серию [ничьих]. Мы приехали с необходимой подготовкой и хладнокровием. Команда провела очень цельный матч. Это наша самая совершенная игра, да еще и на таком требовательном стадионе. Теперь нам нужно продолжать в том же духе».

О голах Мбаппе и настрое команды.

«Килиан в отличной форме, мобилен и отлично взаимодействует с Винисиусом. Команда вышла играть на победу с первых минут. Это был важный момент, чтобы вернуться к победам вне дома, а в воскресенье мы снова сыграем дома».

О сэйвах Куртуа.

«Неудивительно, что он делает решающие сэйвы. Он позволил нам сохранить преимущество и продолжить игру».

Об Арде Гюлере, вышедшем на замену.

«Конечно, он совместим с Джудом [Беллингемом]. Он сыграл три матча подряд, а мы играем каждые три дня. Решение было принято исключительно ради сегодняшнего матча».

О разговорах [с игроками] после матча с «Олимпиакосом».

«Сегодняшний день — это сегодняшний день, и это самое главное. Игра команды, коллективный уровень, то, как мы контролировали игру. Все было очень стабильно. После ничьей в Жироне это был важный момент, и теперь нам нужно сосредоточиться на “Сельте”. Расписание настолько плотное, что не позволяет думать о чем-то другом», — сказал Алонсо.

Отношения Алонсо с игроками «Реала» стали налаживаться благодаря общению в раздевалке. Футболисты осознали, что больше всего ответственны за результаты (As).