Алонсо о 3:0 с «Атлетиком»: «Самая совершенная игра “Реала”, очень цельный матч. Мбаппе в отличной форме и отлично взаимодействует с Винисиусом. Мы контролировали игру»

Об игре.
«Это был важный матч. Мы хотели прервать серию [ничьих]. Мы приехали с необходимой подготовкой и хладнокровием. Команда провела очень цельный матч. Это наша самая совершенная игра, да еще и на таком требовательном стадионе. Теперь нам нужно продолжать в том же духе».
О голах Мбаппе и настрое команды.
«Килиан в отличной форме, мобилен и отлично взаимодействует с Винисиусом. Команда вышла играть на победу с первых минут. Это был важный момент, чтобы вернуться к победам вне дома, а в воскресенье мы снова сыграем дома».
О сэйвах Куртуа.
«Неудивительно, что он делает решающие сэйвы. Он позволил нам сохранить преимущество и продолжить игру».
Об Арде Гюлере, вышедшем на замену.
«Конечно, он совместим с Джудом [Беллингемом]. Он сыграл три матча подряд, а мы играем каждые три дня. Решение было принято исключительно ради сегодняшнего матча».
О разговорах [с игроками] после матча с «Олимпиакосом».
«Сегодняшний день — это сегодняшний день, и это самое главное. Игра команды, коллективный уровень, то, как мы контролировали игру. Все было очень стабильно. После ничьей в Жироне это был важный момент, и теперь нам нужно сосредоточиться на “Сельте”. Расписание настолько плотное, что не позволяет думать о чем-то другом», — сказал Алонсо.
Отношения Алонсо с игроками «Реала» стали налаживаться благодаря общению в раздевалке. Футболисты осознали, что больше всего ответственны за результаты (As).