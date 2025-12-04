Энцо Мареска: «Лидс» был лучше «Челси» во всем и заслуженно победил. Нам нечего взять из этого матча на будущее. После хороших игр с «Барселоной» и «Арсеналом» ждешь большего&qu

Мы очень хорошо сыграли с «Арсеналом» и «Барселоной», но это не значит, что мы всегда будем играть одинаково, потому что нужно подстраиваться под ситуацию, проводить ротацию. Уровень игры не всегда будет одинаков. Конечно, после таких матчей, как два предыдущих, ожидаешь более сильного выступления, но это не всегда будет возможно.