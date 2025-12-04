Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Вест Хэм
П1
1.50
X
4.99
П2
6.41
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2

«Никакого звездняка точно нет. Арсений — воспитанный и скромный мальчик». Тренер «Спартака» — о сыне Аршавина

Тренер академии московского «Спартака» Владислав Босинзон рассказал о работе с сыном легенды сборной России Андрея Аршавина — Арсением.

Источник: Чемпионат.com

Арсений Аршавин выступает за команду «Спартака» 2012 года рождения, которая стала чемпионом летнего первенства Москвы-2025.

— Как вам работается с сыном Андрея Аршавина?

— Арсений — хорошо воспитанный и скромный мальчик в быту, а на поле — агрессивный и инициативный. И в общении с ним, и в коллективе не чувствуется, что он сын великого футболиста. Никакого звездняка точно нет. Арсений — душа команды, со всеми хорошо общается. Мы рады, что он с нами, — заявил Босинзон в интервью с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.