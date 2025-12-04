Яя Туре о Гвардиоле: «Не человек, а змея. Жена сказала: “Он шайтан, унижал тебя, а теперь хочет, чтобы ты остался в “Барсе”. Поехали в Манчестер”

«Я не вижу в нем человека, я вижу змею. Тренер “Барселоны” тогда звонит мне и говорит: “Ты должен вернуться, это важно”. Моя жена сказал: “Ты будешь слушать эту чепуху? Он унижал тебя, а теперь хочет, чтобы ты остался, и ты останешься? Поехали в Манчестер, дорогой”.
Этот тип не давал мне играть весь сезон, а в конце года я хорошо выступаю на чемпионате мира (2010), и он снова зовет меня в «Барселону». Жена говорила: «Шайтан, это не мужчина, он мерзкий». Она видит в нем плохого человека«, — сказал Туре в подкасте “Zack en Roue Libre”.