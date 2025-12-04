Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.00
П2
34.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.81
П2
2.22
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.55
П2
2.85
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.09
П2
2.88
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.65
П2
2.65

Месси не сыграет в Финалиссиме с Испанией: «Нет подтверждения, что матч вообще состоится, они сами не знают. Предсезонка посреди года для меня все меняет»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не примет участие в Финалиссиме-2026.

Источник: Спортс"

Матч, в котором встретятся действующий чемпион Европы сборная Испании и победитель Кубка Америки Аргентина, должен пройти в марте следующего года.

"Нет, если честно, нет. Даже нет подтверждения, что матч вообще состоится. Они сами не знают, будет ли он.

Честно говоря, наличие предсезонки посреди года все для меня меняет. Это как начинать новый сезон с нуля, и предсезонка в середине года сильно поможет мне, потому что европейские игроки подходят к финалам с большим количеством матчей в ногах, как всегда. За исключением Катара (ЧМ-2022 — Спортс«“), который был посреди сезона, и многие чувствовали себя лучше, потому что нагрузка была меньше.

Думаю, со мной произойдет то же самое", — сказал Месси.