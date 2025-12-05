Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.86
П2
4.40
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.95
П2
2.01
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.55
П2
2.80
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.09
П2
2.86
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.66
П2
2.81
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2

Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как встречают красно-зеленых на стадионах РПЛ.

Источник: Спортс"

— Если бы у вас было 24 часа, когда исполняются любые желания, что бы загадали?

— С утра — дома побыть, а вечером — в Лиге чемпионов поиграть.

— Какой стадион или город — самый атмосферный?

— Везде хорошо встречают, кроме Питера, наверное, ха-ха. Везде гостеприимно и приятно играть.

— Ощущаете разницу между трибунами на матчах Кубка России и РПЛ?

— Не знаю, как можно футболистам говорить про Fan ID. Ощущается разница между матчем со «Спартаком» в Кубке и «Оренбургом» в два часа дня. Даже когда мы проигрываем, меня подстегивают заряды, кричалки. Люди приходят, в такой холод поддерживают. Безумно приятно, хочется радовать болельщиков, — сказал Батраков.

