Романцев — об изменениях правил футбола: «Я консерватор. Даже ВАР принес только головную боль»

Легендарный тренер Олег Романцев ответил на вопрос о возможном изменении футбольных правил по примеру баскетбола.

Источник: Евгений Мессман/ТАСС

— Как считаете, предложение Пеллегрини запретить возврат мяча на свою половину сделает игру динамичнее?

— В вопросах футбольных новаций я принципиально консервативен. Это касается и перемен в правилах, и появления каких-то новых структур, которые должны что-то улучшить, изменить или в чем-то помочь.

Возьмем тот же ВАР, который я, как и все, ждал с уверенностью, что он избавит нас от судейских ошибок. И что же мы получили? Правильно, новую головную боль! О чем я уже говорил. Конечно, на фоне проблем, которые принес ВАР, предложение Пеллегрини — детский лепет. Были и покруче. К примеру, отменить положение «вне игры». Или наказывать не одиннадцатиметровым, а восемнадцатиметровым ударом. А как вам предложение позаимствовать у хоккея пятиминутные штрафы? Слава богу, обошлось! И, похоже, народ не собирается успокаиваться.

Но я продолжаю оставаться консерватором и любить футбол таким, какой он есть. Вы уж извините меня, сеньор Пеллегрини.