Романцев — об изменениях правил футбола: «Я консерватор. Даже ВАР принес только головную боль»

Возьмем тот же ВАР, который я, как и все, ждал с уверенностью, что он избавит нас от судейских ошибок. И что же мы получили? Правильно, новую головную боль! О чем я уже говорил. Конечно, на фоне проблем, которые принес ВАР, предложение Пеллегрини — детский лепет. Были и покруче. К примеру, отменить положение «вне игры». Или наказывать не одиннадцатиметровым, а восемнадцатиметровым ударом. А как вам предложение позаимствовать у хоккея пятиминутные штрафы? Слава богу, обошлось! И, похоже, народ не собирается успокаиваться.