Блаттер об условном бане Роналду и ФИФА: «Это неправильно. Нельзя принимать решения по воле президента. С этим принципом нельзя мириться»

Напомним, 40-летний футболист «Аль-Насра» был удален с поля в матче квалификации чемпионата мира с Ирландией (0:2) за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши. Дисциплинарный комитет ФИФА решил дисквалифицировать Роналду на три матча, два из которых — условно. Таким образом, Криштиану сможет принять участие в первом туре группового этапа ЧМ-2026 — он уже отбыл реальную дисквалификацию, пропустив игру с Арменией (9:1).
До вердикта Роналду посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом. Там португалец сделал селфи, на которое попали его спутница Джорджина Родригес, предприниматель Илон Маск, президент ФИФА Джанни Инфантино, министр торговли США Говард Лютник, сопредседатель совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс.
"Это принцип, с которым нельзя мириться. Дисциплинарные вопросы следует рассматривать как суд. Нельзя принимать решения по решению президента.
Не мне всегда говорить, что это неправильно, потому что многие знают, что это неправильно", — заявил Блаттер.