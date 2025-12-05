Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.85
П2
4.00
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.99
П2
2.04
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.50
П2
2.65
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.05
П2
3.06
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.65
П2
2.95
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вест Хэм
1
П1
X
П2

Блаттер об условном бане Роналду и ФИФА: «Это неправильно. Нельзя принимать решения по воле президента. С этим принципом нельзя мириться»

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал Международную федерацию футбола за решение дать условную дисквалификацию нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду, чтобы он не пропустил стартовые игры ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Напомним, 40-летний футболист «Аль-Насра» был удален с поля в матче квалификации чемпионата мира с Ирландией (0:2) за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши. Дисциплинарный комитет ФИФА решил дисквалифицировать Роналду на три матча, два из которых — условно. Таким образом, Криштиану сможет принять участие в первом туре группового этапа ЧМ-2026 — он уже отбыл реальную дисквалификацию, пропустив игру с Арменией (9:1).

До вердикта Роналду посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом. Там португалец сделал селфи, на которое попали его спутница Джорджина Родригес, предприниматель Илон Маск, президент ФИФА Джанни Инфантино, министр торговли США Говард Лютник, сопредседатель совета консультантов президента США по науке и технологиям Дэвид Сакс.

"Это принцип, с которым нельзя мириться. Дисциплинарные вопросы следует рассматривать как суд. Нельзя принимать решения по решению президента.

Не мне всегда говорить, что это неправильно, потому что многие знают, что это неправильно", — заявил Блаттер.