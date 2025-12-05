«Акрон» не смог вылететь в Петербург на игру с «Зенитом» вовремя: «Сорван цикл подготовки к важнейшему матчу, авиаперевозчик Red Wings ведет к срыву соревновательного процесса РПЛ»

«По прибытии в аэропорт “Курумоч” команду поставили перед фактом: с уже загруженным багажом перед самым началом посадки воздушное судно было внезапно перенаправлено на Тюмень. Багаж в итоге несколько раз доставали и возвращали в самолет, в итоге оставили в Самаре вместе с тольяттинцами, которые получили многочасовую задержку: им сорвали цикл подготовки к важнейшему матчу с “Зенитом” и лишили времени на восстановление.