«Акрон» не смог вылететь в Петербург на игру с «Зенитом» вовремя: «Сорван цикл подготовки к важнейшему матчу, авиаперевозчик Red Wings ведет к срыву соревновательного процесса РПЛ»

Самолет, на котором «Акрон» должен был лететь из Самары в Санкт-Петербург, был переведен на другой рейс.

«По прибытии в аэропорт “Курумоч” команду поставили перед фактом: с уже загруженным багажом перед самым началом посадки воздушное судно было внезапно перенаправлено на Тюмень. Багаж в итоге несколько раз доставали и возвращали в самолет, в итоге оставили в Самаре вместе с тольяттинцами, которые получили многочасовую задержку: им сорвали цикл подготовки к важнейшему матчу с “Зенитом” и лишили времени на восстановление.

Авиаперевозчик даже заранее не уведомил клуб о таком «финте».

Таким образом, Red Wings ведет к срыву соревновательного процесса РПЛ — такое мы определенно осуждаем«, — сообщил источник “Чемпионата”.

«Зенит» примет «Акрон» 6 декабря в рамках 18-го тура Мир РПЛ.