Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Майнц
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.05
П2
2.70
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.03
П2
3.09
Футбол. Франция
23:00
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.57
П2
2.93
Футбол. Премьер-лига
06.12
Ростов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.75
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2

Дерби «Спартак» — «Динамо» начнется на 15 минут позже из-за лазерного шоу в память о Симоняне: «Проекция на поле будет основана на архивных кадрах из жизни легендарного футболиста

РПЛ перенесла время начала московского дерби.

Источник: Спортс"

«Российская Премьер-лига по согласованию с основным вещателем изменила время начала матча между “Спартаком” и “Динамо” в 18-м туре Мир РПЛ. Дерби на “Лукойл Арене” 6 декабря начнется на 15 минут позже — в 16:45.

Это позволит всем зрителям на стадионе и у экранов полноценно погрузиться в атмосферу памятного мероприятия и ощутить всю кульминацию лазерного шоу в память о Никите Симоняне. Проекция на поле будет основана на архивных кадрах из жизни легендарного футболиста: годы его молодости, этапы спортивной карьеры, значимые голы и великие цитаты о футболе.

Ждем всех болельщиков на игре", — говорится в сообщении лиги.