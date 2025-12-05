Дерби «Спартак» — «Динамо» начнется на 15 минут позже из-за лазерного шоу в память о Симоняне: «Проекция на поле будет основана на архивных кадрах из жизни легендарного футболиста

Это позволит всем зрителям на стадионе и у экранов полноценно погрузиться в атмосферу памятного мероприятия и ощутить всю кульминацию лазерного шоу в память о Никите Симоняне. Проекция на поле будет основана на архивных кадрах из жизни легендарного футболиста: годы его молодости, этапы спортивной карьеры, значимые голы и великие цитаты о футболе.