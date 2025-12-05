Ричмонд
Трамп станцевал фирменный танец во время выступления Village People на жеребьевке ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп станцевал фирменный танец во время выступления группы Village People на жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Источник: Спортс"

Церемония, на которой 48 сборных распределили по 12 группам по четыре команды, прошла в Вашингтоне.

В рамках мероприятия Трампу также вручили Премию мира ФИФА, учрежденную в ноябре 2025 года.

Закрыло церемонию выступление группы Village Peoplе с песней Y.M.C.A — неофициальным гимном сторонников Трампа. Президент США использовал песню для завершения митингов во время кампании по переизбранию в 2020 году, также она играла на инаугурации в 2025-м.

Участники группы традиционно выступили в костюмах полицейского, американского индейца, солдата, байкера, строителя и ковбоя.

Во время песни политик станцевал свой фирменный танец, находясь в зале рядом с женой Меланией и президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Изображения: скриншоты трансляции ФИФА.