Трамп станцевал фирменный танец во время выступления Village People на жеребьевке ЧМ-2026

Церемония, на которой 48 сборных распределили по 12 группам по четыре команды, прошла в Вашингтоне.
В рамках мероприятия Трампу также вручили Премию мира ФИФА, учрежденную в ноябре 2025 года.
Закрыло церемонию выступление группы Village Peoplе с песней Y.M.C.A — неофициальным гимном сторонников Трампа. Президент США использовал песню для завершения митингов во время кампании по переизбранию в 2020 году, также она играла на инаугурации в 2025-м.
Участники группы традиционно выступили в костюмах полицейского, американского индейца, солдата, байкера, строителя и ковбоя.
Во время песни политик станцевал свой фирменный танец, находясь в зале рядом с женой Меланией и президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Изображения: скриншоты трансляции ФИФА.