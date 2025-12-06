Ричмонд
Тухель о жеребьевке ЧМ: «У Англии сложная группа. Хорватия выделается, Гана полна талантов, Панама постарается проявить себя. Мы уверены в себе и будем хорошо подготовлены»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отреагировал на результаты жеребьевки группового этапа ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

Английская команда попала в группу L, где также представлены Хорватия, Гана и Панама.

"Сложная группа, сложное начало. Непростая группа с Хорватией и Ганой, двумя постоянными участниками чемпионатов мира, гордыми и сильными странами. Панама… Я пока мало что знаю о Панаме, но мы, конечно, узнаем о ней до начала турнира.

Мои команды играли в группах только в формате Лиги чемпионов, и подход был всегда таким: относиться к этому с максимальным уважением и полностью сосредоточиться на победе в группе. Это всегда кажется сложным, как и наша группа сейчас, но мы уверены в себе и будем хорошо подготовлены.

Никого нельзя недооценивать. Конечно, Хорватия выделяется, это команда с самым высоким рейтингом из второй корзины, из которой мы попали в нашу группу. Но, послушайте, Гана полна талантов, всегда может удивить и имеет богатую историю участия в чемпионатах мира. Панама тоже постарается максимально проявить себя в роль аутсайдера. Никого нельзя недооценивать, каждый заслуживает полного уважения, и мы можем это продемонстрировать", — сказал Тухель.