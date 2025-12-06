Ричмонд
«Эти фотографии мы могли бы загрузить на 4 часа раньше ?». «Акрон» приземлился в Петербурге после задержки рейса. Матч с «Зенитом» — уже сегодня

«Акрон» добрался до Санкт-Петербурга.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что тольяттинский клуб не смог вовремя вылететь на матч с «Зенит» в 18-м туре Мир РПЛ. Игра состоится 6 декабря в 19:30 по московскому времени.

Сообщалось, что самолет, на котором «Акрон» должен был лететь из Самары в Санкт-Петербург, был переведен на другой рейс.

Пресс-служба «Акрона» отчиталась о прилете в 23:51 пятницы по Москве, опубликовав фотографии из петербургского аэропорта Пулково.

«Эти фотографии мы могли бы загрузить на 4 часа раньше ?», — говорится в сообщении «Акрона».