«Реал» выиграл у Ла Лиги суд по вопросу распределения доходов от аудиовизуальных прав в сезоне-2015/16. Мадридцам должны выплатить 8,8 млн евро, клубам Сегунды — 88 млн

В 2015 году Ла Лига внесла в свои уставы так называемую вторую дополнительную статью, которая изменила порядок распределения доходов от телеправ исключительно на сезон-2015/16.
До этого сезона включительно средства распределялись следующим образом: 60% — клубам Примеры, 40% — клубам Сегунды. С сезона-2016/17 структура была изменена — теперь это 90% на 10%, при этом внутри лиг половина денег перечисляется клубам в соответствии с их спортивными результатами и влиянием на продажу аудиовизуальных прав.
В сезоне-2015/16 Ла Лига заработала на продаже телевизионных прав больше, чем ожидалось, и ввела специальную статью, согласно которой распределила дополнительные средства между клубами по правилу, которое должно было вступить в силу только со следующего сезона.
«Реал» и ряд других клубов приняли решение оспорить это изменение. Сегодня мадридцы объявили, что Верховный суд Испании встал на их сторону.
«Решение полностью подтверждает аргументы, выдвинутые “Реал Мадрид” против незаконного изменения устава, продвигаемого Ла Лигой в 2015 году. Это незаконное изменение затронуло распределение аудиовизуальных прав клубов.
Верховный суд признал недействительной Вторую дополнительную статью устава Ла Лиги, включенную в 2015 году без надлежащего юридического разрешения и направленную на изменение распределения аудиовизуальных доходов за сезон 2015/16 в обход закона.
В результате признания этой статьи недействительной средства должны быть распределены в соответствии с действовавшим на тот момент уставом:
а) 60% доходов — клубам Примеры;
б) 40% — клубам Сегунды;
в) равномерное распределение между всеми клубами в каждом дивизионе.
Такое распределение подразумевает выплату примерно 88 миллионов евро дополнительных средств, которые были незаконно удержаны, клубам, выступавшим во втором дивизионе в сезоне 2015/16. Это также означает, что «Реал Мадрид» получит сумму, на которую он имел полное законное право и которой был незаконно лишен, — около 8,8 миллиона евро.
Это решение Верховного суда восстанавливает законность и гарантирует, что все решения, затрагивающие испанский профессиональный футбол, всегда принимаются с полным уважением к закону и прозрачностью. Решение Верховного суда полностью отклоняет апелляцию, поданную Ла Лигой, и полностью подтверждает решение, уже вынесенное в пользу «Реал Мадрид» Национальным судом", — говорится в заявлении столичной команды.