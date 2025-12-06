«Реал» выиграл у Ла Лиги суд по вопросу распределения доходов от аудиовизуальных прав в сезоне-2015/16. Мадридцам должны выплатить 8,8 млн евро, клубам Сегунды — 88 млн

Такое распределение подразумевает выплату примерно 88 миллионов евро дополнительных средств, которые были незаконно удержаны, клубам, выступавшим во втором дивизионе в сезоне 2015/16. Это также означает, что «Реал Мадрид» получит сумму, на которую он имел полное законное право и которой был незаконно лишен, — около 8,8 миллиона евро.