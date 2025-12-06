Де ла Фуэнте о жеребьевке ЧМ: «Все матчи очень сложны, мы можем выйти на Аргентину. Испании важно финишировать первой в группе и побеждать в плей-офф»

Испанская команда попала в группу H, где также представлены Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай.
О результатах жеребьевки.
«Это очень сложные, трудные матчи, каждый со своими уникальными особенностями. На чемпионате мира 48 команд, и когда я увидел составы групп, я подумал, что другие тренеры, как и подтвердилось в разговоре с ними, должно быть, думали о сложности каждой из них. Я с ними согласен: это очень сложные матчи».
О шансах на 1е- место в группе.
«Всегда важно финишировать первым в группе, учитывая то, что может произойти потом. Я только что встретился с [тренером Аргентины] Скалони, и мы обсудили, что если кто-то из нас оступится, мы можем встретиться. Можно финишировать первым в своей группе, а Аргентина — второй, или наоборот… Мы можем контролировать только свою игру, а именно: стремиться занять первое место в группе, а затем, побеждать, побеждать и побеждать в плей-офф. Это единственное, что мы можем контролировать».
О завершении группового этапа матчем против Уругвая.
«Нам нужно постараться выиграть два предыдущих матча. Кабо-Верде дебютирует, Саудовская Аравия обыграла Аргентину на последнем чемпионате мира… Это очень сложно. Посмотрим, что получится в предыдущих матчах, чтобы понять, как мы подойдем к последнему, против Уругвая. Но для меня все три матча одинаково сложны», — заявил де ла Фуэнте.