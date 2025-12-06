Гретцки неправильно произнес названия нескольких стран во время жеребьевки ЧМ-2026: Макадония, Кюракко, Туркия

Бывший хоккеист вытаскивал шары из четвертой корзины. Он также читал карточки с названиями нескольких стран, которые участвуют в плей-офф за выход на турнир.
Северную Македонию экс-хоккеист назвал «Макадонией». После этого сказал: «Интересно, правильно ли я произнес названия [стран]». Кюрасао Гретцки назвал «Кюракко», ведущая через пару секунд произнесла «Кюрасао».
Турцию он назвал «Туркией». Перед этим со смехом сказал: «[Это название] я практиковал весь день». В случае с Иорданией, которая на английском называет Jordan он поставил ударение на «а». Ведущая через пару секунд произнесла как надо — с ударением на «о».
Название Ганы Уэйн произнес правильно, но перед этим в эфир попало, как ему подсказали произношение.
