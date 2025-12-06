Ричмонд
Дешам о группе Франции с Норвегией и Сенегалом: «Одна из самых сложных, если не самая сложная»

Тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на результаты жеребьевки группового этапа ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

«Трехцветные» попали в группу I, где также представлены Сенегал, Норвегия и победитель пути 2 межконтинентальных стыковых матчей (Боливия / Суринам / Ирак).

"Это крепкая, конкурентоспособная группа. Мы не знаем третьего соперника, но с Сенегалом и Норвегией группа I, очевидно, одна из самых сложных, если не самая сложная.

Это чемпионат мира, мы знаем, чего ожидать. Сегодня у нас есть некоторые ответы. Мы знаем двух из трех соперников, даты матчей, но места проведения пока не вполне известны, хотя мы уже знаем регион, в котором будем играть.

С Сенегалом у нас братские отношения, потому что там много игроков с двойным гражданством, выступающих за французские клубы и знакомых с французскими футболистами. Когда они играют против Франции, это всегда дополнительная мотивация. Мы привыкли к этому, ведь сенегальцы играют за топ-клубы. Так что их национальная сборная конкурентоспособна.

Не собираюсь говорить ничего нового о Норвегии и ее отборочном цикле. Очевидно, что с Холандом и Серлотом в атаке и умением забивать много голов у них одна из лучших команд Европы", — сказал Дешам.