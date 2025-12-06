Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.71
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.57
П2
1.92
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.94
П2
6.10
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.60
П2
3.25
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.29
П2
2.49
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2

Писарев об экс-тренере «Динамо» по физподготовке: «Чтобы обезопасить себя от травм, надо слушать таких, как Луис. В “Барсе” та же история: Педри и Ямаль начинают ломаться»

Ассистент тренера сборной России Николай Писарев поддержал бывшего тренера «Динамо» по физподготовке Луиса Касайса Мартинеса, которого критиковал и.о. тренера бело‑голубых Ролан Гусев.

Источник: Спортс"

«В “Барселоне” сейчас Педри и Ямаль начинают ломаться. Там та же самая история. Потому что не готовы к таким нагрузкам. Это молодые ребята, физиологический возраст…

То же самое очень много в «Динамо» происходит. Чтобы принять это все и обезопасить себя от травм, надо слушать таких, как Луис", — сказал Писарев.

