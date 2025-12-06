Тюкавин о задаче «Динамо»: «Она по‑прежнему и стоит. Сезон еще не закончен»

В июне экс-председатель совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин выражал надежду, что Валерий Карпин приведет команду к трофеям. В ноябре и.о. тренера «Динамо» стал Ролан Гусев.
После 17 туров москвичи занимают в РПЛ 10-е место. В марте в ½ финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ «Динамо» сыграет со «Спартаком».
— Руководство как‑то скорректировало задачи перед командой?
— Нет. Какая задача стояла перед сезоном, она по‑прежнему и стоит. Сезон еще не закончен, — сказал Тюкавин.
