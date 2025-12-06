Тренер «Монако» Поконьоли про 0:1 с «Брестом»: «Играя в большинстве, надеялись создать больше моментов, но не получилось. Не хватило технического исполнения и мастерства»

"Думаю, игроки боролись изо всех сил и выкладывались полностью с первой до последней минуты. Нам не хватило технического исполнения и мастерства перед воротами.
Первый тайм был равным, мы создали несколько хороших моментов против глубокой обороны «Бреста», хотя они и прессинговали нас высоко. Как и планировалось, нам удавалось прорываться через их построения для нагнетания опасностей.
Играя в большинстве, мы надеялись создать больше моментов, но не получилось. Отсюда неизбежное разочарование", — сказал Поконьоли.