39-летний Иванов хочет стать тренером: «Пока просто наслаждаюсь футболом. В конце сезона пообщаемся с руководством “Рубина”

— Роль руководителя клуба пока не примеряете к себе?
— Я вообще ее не буду примерять.
— А к какой деятельности склоняетесь по окончании карьеры футболиста?
— Тренерство.
— Вам в августе следующего года исполнится 40 лет, вы один из самых возрастных полевых игроков РПЛ. Размышляете над тем, насколько готовы продолжать выступать и в следующем чемпионате, обговаривали с «Рубином» возможность нового годового контракта?
— Нет, я сейчас пока просто наслаждаюсь футболом, возможностью играть в него. А весной, в конце сезона, сядем с руководством клуба и пообщаемся, есть понимание, кем я могу быть дальше. Как делали это в предыдущих концах сезона.
— В марте 2023 года Лебеденко забил гол в составе «Торпедо» и стал в 39 лет самым возрастным автором забитого мяча в истории РПЛ. Чувствуете, что можете побить его рекорд?
— Насчет гола не уверен.
— А по возрасту в момент выхода на поле?
— Зависит от предложения и спроса, — сказал Иванов.