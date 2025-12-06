Тарханов о Романове и Гусеве: «До весны могут оставить, но проигравшего в дерби могут быстрее убрать»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.27
П2
3.71
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.59
П2
1.90
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.82
П2
5.80
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.60
П2
3.30
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.29
П2
2.46
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.95
П2
1.88
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.62
П2
3.76
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.70
П2
1.88
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.72
X
5.32
П2
1.50
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.45
П2
3.23
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.77
П2
2.20
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.27
П2
3.61
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.57
П2
11.50
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.23
П2
10.75
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.44
П2
3.04
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.03
П2
2.82
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.12
П2
1.68
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.92
П2
12.50
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.33
П2
6.18
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.08
X
3.88
П2
1.88
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.32
П2
4.23
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.51
П2
1.77
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.48
П2
2.81
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
1
:
Монако
0
П1
X
П2

Тарханов о Романове и Гусеве: «До весны могут оставить, но проигравшего в дерби могут быстрее убрать»

Александр Тарханов высказался о будущем тренеров Вадима Романова и Ролана Гусева в преддверии сегодняшнего матча РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Источник: Спортс"

— Сейчас много разговоров о том, оставят ли Романова и Гусева во главе команд и на дальнейший срок. Большинство экспертов в этом очень сомневаются.

— До весны могут оставить. И тут в любом случае результат субботнего матча скажется в какой-то мере. Проигравшего могут быстрее убрать. В том же «Спартаке». Почему нет?

Спартаковцы имели преимущество, играя с «Балтикой», но потерпели поражение. После игры Романов сказал, что ему понравилась игра команды: доминировали весь матч, создавали моменты…

А мне не понравилась игра «Спартака». Старание было, а вот качество точечных командных действий, которое бы позволило расшатать оборону «Балтики», я не увидел. Так что в известной мере для того же Романова результат дерби может стать определяющим, если говорим о его дальнейшем пребывании на посту и.о. главного тренера. Как и для Гусева.

— Сомневаюсь, что тренерского опыта Романова будет достаточно для подготовки команды к продолжению столь непростого для красно-белых сезона.

— Такого опыта нет ни у Романова, ни у Гусева. Наверняка руководители клубов это тоже понимают и учитывают, думая о будущем тренерском составе. Ищут главных тренеров.

— Иностранцев или отечественных?

— «Спартак» долгое время тренировали, как принято говорить, спартачи. Добивались высоких результатов. Но на Романцеве это все и закончилось, по сути. Потом были и Аленичев, и Карпин, и Черчесов… Скорее сейчас ищут иностранца. В «Спартаке» спортивный директор — иностранец, так что он иностранца и будет предлагать.

— Кто, по-вашему, имеет больше шансов на успех в дерби?

— У «Спартака» получше атака. В обороне у тех и у других есть минусы. К тому же существуют проблемы с реализацией. Я же не случайно напомнил про игру спартаковцев с «Балтикой». До матча многие ставили на победу красно-белых, а как все завершилось? — сказал заслуженный тренер России.