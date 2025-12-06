Тарханов о Романове и Гусеве: «До весны могут оставить, но проигравшего в дерби могут быстрее убрать»

— Сейчас много разговоров о том, оставят ли Романова и Гусева во главе команд и на дальнейший срок. Большинство экспертов в этом очень сомневаются.
— До весны могут оставить. И тут в любом случае результат субботнего матча скажется в какой-то мере. Проигравшего могут быстрее убрать. В том же «Спартаке». Почему нет?
Спартаковцы имели преимущество, играя с «Балтикой», но потерпели поражение. После игры Романов сказал, что ему понравилась игра команды: доминировали весь матч, создавали моменты…
А мне не понравилась игра «Спартака». Старание было, а вот качество точечных командных действий, которое бы позволило расшатать оборону «Балтики», я не увидел. Так что в известной мере для того же Романова результат дерби может стать определяющим, если говорим о его дальнейшем пребывании на посту и.о. главного тренера. Как и для Гусева.
— Сомневаюсь, что тренерского опыта Романова будет достаточно для подготовки команды к продолжению столь непростого для красно-белых сезона.
— Такого опыта нет ни у Романова, ни у Гусева. Наверняка руководители клубов это тоже понимают и учитывают, думая о будущем тренерском составе. Ищут главных тренеров.
— Иностранцев или отечественных?
— «Спартак» долгое время тренировали, как принято говорить, спартачи. Добивались высоких результатов. Но на Романцеве это все и закончилось, по сути. Потом были и Аленичев, и Карпин, и Черчесов… Скорее сейчас ищут иностранца. В «Спартаке» спортивный директор — иностранец, так что он иностранца и будет предлагать.
— Кто, по-вашему, имеет больше шансов на успех в дерби?
— У «Спартака» получше атака. В обороне у тех и у других есть минусы. К тому же существуют проблемы с реализацией. Я же не случайно напомнил про игру спартаковцев с «Балтикой». До матча многие ставили на победу красно-белых, а как все завершилось? — сказал заслуженный тренер России.