Тарханов о Романове и Гусеве: «До весны могут оставить, но проигравшего в дерби могут быстрее убрать»

А мне не понравилась игра «Спартака». Старание было, а вот качество точечных командных действий, которое бы позволило расшатать оборону «Балтики», я не увидел. Так что в известной мере для того же Романова результат дерби может стать определяющим, если говорим о его дальнейшем пребывании на посту и.о. главного тренера. Как и для Гусева.