Директор «Акрона» о позднем прилете в Петербург: «Авиакомпания повела себя безответственно. Перед важной игрой с “Зенитом” нарушен график восстановления»

В итоге перед важной игрой с «Зенитом» был нарушен весь график восстановления. Это безответственно. Команда приземлилась буквально час назад, а должна была на три часа раньше. Мы просто так не оставим этот вопрос", — сказал Константин Клюшев в пятницу вечером.