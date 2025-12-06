Карло Анчелотти: «Если Неймар будет в хорошей форме и будет достоин попадания в состав сборной Бразилии, то он сыграет на ЧМ-2026»

В этом сезоне бразилец забил 8 голов и сделал 1 передачу в 19 матчах за «Сантос» в чемпионате Бразилии.
"Мы должны думать о сборной Бразилии, где может быть Неймар, а может и не быть, где могут быть и другие игроки, а могут и не быть. Состав команды определим после международного перерыва в марте 2026 года.
Прекрасно понимаю, что Неймар привлекает внимание. Но хочу уточнить: сейчас декабрь, чемпионат мира начнется в июне, я назову состав в мае 2026 года.
Если Неймар будет достоин, если будет в хорошей форме, то он сыграет на чемпионате мира. Точка", — сказал Карло Анчелотти.