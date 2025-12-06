Карло Анчелотти: «Если Неймар будет в хорошей форме и будет достоин попадания в состав сборной Бразилии, то он сыграет на ЧМ-2026»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.34
П2
3.65
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.62
П2
1.88
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.81
П2
5.73
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.60
П2
3.25
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.08
X
3.29
П2
2.50
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.95
П2
1.87
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.62
П2
3.76
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.71
П2
1.87
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.48
X
5.22
П2
1.52
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.41
П2
3.18
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.80
П2
2.20
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.28
П2
3.65
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.44
П2
10.50
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.95
П2
9.75
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.39
П2
3.06
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.03
П2
2.82
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.09
П2
1.68
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.65
П2
12.75
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.38
П2
6.00
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.09
X
3.82
П2
1.90
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.26
П2
4.20
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.55
П2
1.77
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.48
П2
2.81
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.33
X
3.95
П2
1.69
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.30
П2
2.58
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.43
П2
9.25
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
0
:
Боруссия М
1
П1
X
П2

Карло Анчелотти: «Если Неймар будет в хорошей форме и будет достоин попадания в состав сборной Бразилии, то он сыграет на ЧМ-2026»

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил возможность попадания Неймара в состав команды на ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

В этом сезоне бразилец забил 8 голов и сделал 1 передачу в 19 матчах за «Сантос» в чемпионате Бразилии.

"Мы должны думать о сборной Бразилии, где может быть Неймар, а может и не быть, где могут быть и другие игроки, а могут и не быть. Состав команды определим после международного перерыва в марте 2026 года.

Прекрасно понимаю, что Неймар привлекает внимание. Но хочу уточнить: сейчас декабрь, чемпионат мира начнется в июне, я назову состав в мае 2026 года.

Если Неймар будет достоин, если будет в хорошей форме, то он сыграет на чемпионате мира. Точка", — сказал Карло Анчелотти.