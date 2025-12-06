Мюллер перед финалом МЛС против «Интер Майами» Месси: «Какие шансы “Ванкувера” на победу? 10%? 20? Или меньше?»

Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
4.61
X
3.20
П2
1.95
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
2
:
Рубин
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
22.00
П2
100.00
Футбол. Испания
16:00
Вильярреал
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.75
П2
6.00
Футбол. Премьер-лига
16:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.60
П2
3.26
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.20
П2
2.52
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.90
П2
1.98
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.56
П2
3.90
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
4.61
X
3.66
П2
1.84
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.30
X
5.17
П2
1.53
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.42
П2
3.29
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.87
П2
2.05
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.29
П2
3.66
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.34
П2
10.25
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.85
П2
9.50
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.40
П2
3.08
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.03
П2
2.82
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.67
П2
1.98
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.65
П2
12.75
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.39
П2
5.89
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.26
X
3.89
П2
1.86
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.23
П2
4.22
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.06
X
4.60
П2
1.78
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.45
П2
2.80
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.93
П2
1.69
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.30
П2
2.65
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.72
П2
9.00

Мюллер перед финалом МЛС против «Интер Майами» Месси: «Какие шансы “Ванкувера” на победу? 10%? 20? Или меньше?»

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер поделился мыслями в преддверии финала МЛС против «Интер Майами».

Источник: Спортс"

Игра пройдет 6 декабря и начнется в 22:30 по московскому времени.

"Какие наши шансы на победу? 10%? 20? Или меньше? Но шанс есть?

Знаю, что для вас, представителей СМИ и МЛС, имеет смысл говорить о Лионеле Месси, мне и других известных игроках, но речь идет о двух командах с очень привлекательным и красивым стилем игры.

Всегда приятно встретиться со старыми друзьями. Мы не близки, но я всегда следил за ними. Они были отличными игроками, а некоторые и сейчас такими остаются", — сказал Томас Мюллер.