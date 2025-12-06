Алонсо о Мбаппе: «Стремление влиять на других, заразительная энергия — это объединяет его с Роналду. Килиан — один из избранных»

«Килиан находится на пути к тому, чтобы войти в историю “Реала”, как это сделал Криштиану. Амбиции и статистика Килиана… Он один из избранных.
Работать с ним каждый день — одно удовольствие. Стремление Мбаппе влиять на других, его заразительная энергия — вот что объединяет его с Криштиану. В этом я вижу сходство.
Криштиану — это Криштиану, а Килиан — это Килиан. Оба исключительные футболисты. Нам очень повезло, что у нас есть Килиан. Мы должны использовать это по максимуму", — сказал Хаби Алонсо.
Французский нападающий забил 16 голов и сделал 4 передачи в 15 матчах нынешнего сезона Ла Лиги.