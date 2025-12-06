Роналду, Месси, Роналдо, Зидан, Роналдиньо, Нойер, Рамос, Модрич — в сборной лучших игроков всех времен от Крооса

Вратарь: Мануэль Нойер;
Защитники: Марсело, Серхио Рамос, Паоло Мальдини, Филипп Лам;
Полузащитники: Зинедин Зидан, Лионель Месси, Лука Модрич;
Нападающие: Криштиану Роналду, Роналдо, Роналдиньо.
