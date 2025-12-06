«Не потянут»: Аршавин раскрыл, почему россиянам трудно уезжать в европейские клубы

Он отметил, что игрок ЦСКА Матвей Кисляк и футболист «Локомотива» Алексей Батраков могут проявить себя в заграничных клубах.
«Просто лучшим игрокам трудно уезжать из России, потому что здесь они получают такие зарплаты, которые не потянут европейские клубы», — отметил он.
Аршавин является воспитанником «Зенита», он выступал за команду в 1999—2008 и в 2013—2015 годах. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, завоевал национальный Суперкубок, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сине-бело-голубых он провел 376 матчей во всех турнирах и забил 80 мячей.
В составе сборной России форвард стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы — 2008. За национальную команду он сыграл 74 встречи и стал автором 17 голов.