«Не потянут»: Аршавин раскрыл, почему россиянам трудно уезжать в европейские клубы

Аршавин является воспитанником «Зенита», он выступал за команду в 1999—2008 и в 2013—2015 годах. Вместе с петербуржцами он стал трехкратным чемпионом России, завоевал национальный Суперкубок, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. За сине-бело-голубых он провел 376 матчей во всех турнирах и забил 80 мячей.