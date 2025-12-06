Ричмонд
Пеп об ассисте Шерки рабоной в матче с «Сандерлендом»: «Никогда не видел, чтобы такое делал Месси. Лео идеально делает простые вещи, это его главное качество. Райан должен этому учиться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Сандерлендом» в 15-м туре АПЛ (3:0).

Источник: Спортс"

— Одно из лучших выступлений в этом сезоне. Мы играли против отличной команды, если смотреть на то, чего они добились на данный момент".

— Вы рады, что сыграли на ноль?

— Определенно, мы допустили не так уж много моментов у своих ворот. У них был один момент, когда Рубен Диаш потерял мяч, но в остальном команда была собранной. Мы много создали.

— Райан Шерки практикует такие кроссы на тренировках?

— Нет, это первый раз. У него есть особые, неповторимые качества. Иногда его любишь, а иногда ненавидишь. У него есть кое-что, что он унаследовал от мамы и папы.

Я хочу, чтобы он делал хорошие кроссы, но если он сделает плохой навес [рабоной], мне это не понравится. Я никогда не видел, чтобы Месси делал что-то подобное. Месси — лучший игрок в этом виде спорта, и самое главное качество Месси — простота того, что он делает, простые вещи, которые он делает идеально. Такие игроки, как Райан, должны этому научиться.

[В борьбе за титул] еще многое может произойти. Все зависит от того, как мы играем, а не от того, на сколько очков мы отстаем. Все зависит от того, как играет команда, игроки не глупы. Нужно быть сильными во многих аспектах, и в последних 9−10 играх мы были хороши. У нас было много трудных моментов, но нам нужно учиться, чтобы этого больше не повторилось, — сказал Гвардиола.