Семак про 2:0 с «Акроном»: «Не хватило 3-го мяча. Моментов было достаточно, хотелось бы больше забивать. Соболев нормально сыграл — старался, много двигался»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.60
П2
15.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.55
П2
3.00
Футбол. Италия
перерыв
Верона
2
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.00
П2
8.50
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

Семак про 2:0 с «Акроном»: «Не хватило 3-го мяча. Моментов было достаточно, хотелось бы больше забивать. Соболев нормально сыграл — старался, много двигался»

Сергей Семак считает, что лучше бы «Зенит» разгромил «Акрон».

Источник: Спортс"

Матч команд в 18-м туре Мир РПЛ завершился со счетом 2:0.

— Как ваши ощущения после победы перед зимней паузой?

— Не хватило третьего мяча. Хорошая игра, но, чтобы спокойно заканчивать, хотелось бы забить третий гол. Удаление помогло нам, и там был хороший момент — Педро выходил один на один. Моментов было достаточно, хотелось бы больше забивать.

В концовке дали возможность подавать сопернику, это то, что хорошо получается у «Акрона»: верховые передачи, борьба, достаточно опасных моментов. Хотелось сыграть в обороне и побольше забить. Были моменты. Как там Кассьерра мог не забить? Хороший шанс у него был.

— Как оцените игру Соболева?

— Старался, много двигался, но, к сожалению, не забил. Нормально сыграл. И Кассьерра вернулся, видно, что ему не хватает игрового тонуса для того, чтобы играть на своем привычном уровне, — сказал главный тренер «Зенита».

Николаев об удалении у «Акрона» в матче с «Зенитом»: «Можно говорить про естественность движения руки, но было касание с лицом Педро. Не сказал бы, что это неправильный вызов к монитору».