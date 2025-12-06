Артем Дзюба: «Удаление Неделчару абсурдное, маленького роста человек подлезает под руку, локоть даже не согнут. Семак считает иначе? Ну понятно…»

— По удалению можно узнать ваше мнение?
— Удаление абсурдное.
— Почему?
— Маленького роста человек подлезает под руку, локоть даже не согнут.
— А Семак считает, что было.
— Ну понятно… — сказал форвард «Акрона», ранее выступавший за «Зенит».
