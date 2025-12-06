Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
8.00
П2
16.70
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.80
П2
2.88
Футбол. Италия
перерыв
Верона
2
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
8.75
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

Артем Дзюба: «Удаление Неделчару абсурдное, маленького роста человек подлезает под руку, локоть даже не согнут. Семак считает иначе? Ну понятно…»

Артем Дзюба не согласен с решением Павла Кукуяна удалить Ионуца Неделчару за попадание рукой в лицо Педро дос Сантосу в 1-м тайме игры между «Акроном» и «Зенитом» (0:2) в Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— По удалению можно узнать ваше мнение?

— Удаление абсурдное.

— Почему?

— Маленького роста человек подлезает под руку, локоть даже не согнут.

— А Семак считает, что было.

— Ну понятно… — сказал форвард «Акрона», ранее выступавший за «Зенит».

