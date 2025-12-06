Ричмонд
«Динамо» ответило на предмачтевый ролик «Спартака» после двух отмененных голов в дерби. В видео фанат бело-голубых радуется забитым мячам, а болельщик красно-белых — офсайдным линиям

«Спартак» на своем поле сыграл вничью «Динамо» в 18-м туре Мир РПЛ (1:1). У гостей в этом матче отменили два гола из-за положения вне игры.

Источник: Спортс"

Перед игрой пресс-служба красно-белых опубликовала ролик, высмеивающий «Динамо». По сюжету фанаты клубов в качестве испытуемых проходят тесты в научной лаборатории. Болельщик бело-голубых в ходе исследований не смог распознать трофеи, цвета футболок и радовался победе в Первой лиге.

Уже после игры пресс-служба «Динамо» выложила ответное видео с похожим сюжетом, в котором фанатов обоих клубов попросили подумать о чем-то хорошем.

Болельщик «Динамо» вспомнил о голах Константина Тюкавина и Эль-Мехди Маухуба в сегодняшнем матче, а болельщик «Спартака» подумал об офсайдных линиях с трансляции матча, которые показали после отмены этих голов.

«Доказано: испытуемый “Динамо” радуется голам, испытуемый “Спартака” — линиям», — подводят итог ученые.

Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
