«Динамо» ответило на предмачтевый ролик «Спартака» после двух отмененных голов в дерби. В видео фанат бело-голубых радуется забитым мячам, а болельщик красно-белых — офсайдным линиям

Перед игрой пресс-служба красно-белых опубликовала ролик, высмеивающий «Динамо». По сюжету фанаты клубов в качестве испытуемых проходят тесты в научной лаборатории. Болельщик бело-голубых в ходе исследований не смог распознать трофеи, цвета футболок и радовался победе в Первой лиге.
Уже после игры пресс-служба «Динамо» выложила ответное видео с похожим сюжетом, в котором фанатов обоих клубов попросили подумать о чем-то хорошем.
Болельщик «Динамо» вспомнил о голах Константина Тюкавина и Эль-Мехди Маухуба в сегодняшнем матче, а болельщик «Спартака» подумал об офсайдных линиях с трансляции матча, которые показали после отмены этих голов.
«Доказано: испытуемый “Динамо” радуется голам, испытуемый “Спартака” — линиям», — подводят итог ученые.