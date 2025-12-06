Александр Соболев: «Не знаю, зачем Мантуан взял мяч перед пенальти. Сейчас я бью. Сегодня было написано моя имя»

11-метровый удар в пользу «Зенита» был назначен во втором тайме, но после просмотра повтора главный судья Павел Кукуян изменил решение и отменил удар.
— Мантуан перед пенальти взял мяч. Он собирался бить?
— Не знаю, зачем он взял. Должен был бить я. Сейчас я бью пенальти.
— Вы штатный пенальтист «Зенита»?
— Нас трое: Мостовой, Мантуан и я. Сегодня было написано моя имя.
— Поздравили Жерсона с первым голом в РПЛ?
— Да, поздравили. Хороший футболист, общаемся с ним хорошо. Вся команда поддерживает его. Он позитивный парень, общаемся больше на английском и на всех языках помаленьку, — сказал форвард.