Тюкавин об Овечкине: «Хотел бы сыграть с Саней на одном льду, покататься на коньках. Насколько сейчас можно воплотить эту идею — не знаю»

23-летний нападающий футбольного «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что хотел бы сыграть с Александром Овечкиным в хоккей на одном льду.

Источник: Спортс"

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк выразил идею пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию: «Вот бы приехал “Вашингтон” с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю».

— Говорят, что Александр Овечкин может приехать в Москву в составе «Вашингтона» и провести товарищескую игру. Ты хотел бы поучаствовать?

— Да, конечно! Хотел бы поучаствовать, покататься на коньках, но не знаю, насколько сейчас можно воплотить эту идею. Я всегда за хоккей и за другие виды спорта. Если получится, то, конечно, хотел бы сыграть с Саней на одном льду, — сказал Тюкавин.

