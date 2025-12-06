Тюкавин об Овечкине: «Хотел бы сыграть с Саней на одном льду, покататься на коньках. Насколько сейчас можно воплотить эту идею — не знаю»

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк выразил идею пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию: «Вот бы приехал “Вашингтон” с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю».
— Говорят, что Александр Овечкин может приехать в Москву в составе «Вашингтона» и провести товарищескую игру. Ты хотел бы поучаствовать?
— Да, конечно! Хотел бы поучаствовать, покататься на коньках, но не знаю, насколько сейчас можно воплотить эту идею. Я всегда за хоккей и за другие виды спорта. Если получится, то, конечно, хотел бы сыграть с Саней на одном льду, — сказал Тюкавин.