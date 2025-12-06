Флик про 5:3 с «Бетисом»: «Игроки “Барселоны” устали к концу матча, но бились все 90 минут, я это уважаю. Ферран всегда проявляет себя, когда мы в нем нуждаемся, это его стадион»

Ферран — очень умный футболист, он хорошо умеет оценивать пространство и сегодня делал это великолепно. У него есть правильный настрой и уверенность. Он заслуживает место в стартовом составе. Он всегда проявляет себя, когда мы в нем нуждаемся. Это стадион Феррана, тут он даже со сборной делал хет-трик«, — сказал главный тренер “Барселоны”.