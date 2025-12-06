Слот о 3:3 с «Лидсом»: «В это сложно поверить. Дело не во мне — в нас и в болельщиках. “Ливерпуль” сделал достаточно для победы, но если пропускать столько со

"В это сложно поверить. Думаю, мы играли довольно хорошо — даже очень хорошо — на больших отрезках матча и повели 2:0. У нас не было никаких проблем, и, по-моему, мы не допустили ни одного момента до того эпизода, когда мы сфолили — и это даже не был голевой момент.
Счет стал 2:1, и спустя совсем немного времени после их первого же момента стало 2:2. Потом мы снова вышли вперед, и кажется, что сделали достаточно, чтобы выиграть матч, но стандарт привел к 3:3.
Дело не во мне. Дело в нас, в болельщиках. Игроки проделали огромную работу, и снова пропускаем со стандарта — это уже 10-й или 11-й в этом сезоне. Если пропускать столько, нельзя быть в таблице выше, чем мы сейчас", — сказал Слот.