Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.50
П2
15.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетик
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.55
П2
3.00
Футбол. Италия
перерыв
Верона
2
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.00
П2
8.50
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

Слот о 3:3 с «Лидсом»: «В это сложно поверить. Дело не во мне — в нас и в болельщиках. “Ливерпуль” сделал достаточно для победы, но если пропускать столько со

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ничьей с «Лидсом» (3:3) в 15-м туре АПЛ и пропущенном на 96-й.

"В это сложно поверить. Думаю, мы играли довольно хорошо — даже очень хорошо — на больших отрезках матча и повели 2:0. У нас не было никаких проблем, и, по-моему, мы не допустили ни одного момента до того эпизода, когда мы сфолили — и это даже не был голевой момент.

Счет стал 2:1, и спустя совсем немного времени после их первого же момента стало 2:2. Потом мы снова вышли вперед, и кажется, что сделали достаточно, чтобы выиграть матч, но стандарт привел к 3:3.

Дело не во мне. Дело в нас, в болельщиках. Игроки проделали огромную работу, и снова пропускаем со стандарта — это уже 10-й или 11-й в этом сезоне. Если пропускать столько, нельзя быть в таблице выше, чем мы сейчас", — сказал Слот.