Агент Макарова о его словах про уход из «Динамо»: «Имеет место личная неприязнь со стороны Гусева. Он показал, что не рассчитывает на Дениса. За два прихода совсем не дал ему времени»

«Динамо» для нас — это первоочередный вариант. Но по факту мы можем спокойно общаться с другими клубами. Уверен, на Дениса будет спрос. Он в самом соку, у него хороший возраст — 27 лет. Как по мне, для любого клуба это отличная боевая единица для решения задач. Но все равно мы надеемся, что «Динамо» оценит его качества и сделает достойное предложение. Если нет, то на этом жизнь не заканчивается. Это футбол — двигаемся дальше. Время все покажет", — сказал Бабырь.