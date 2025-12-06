Ричмонд
Футбол. Франция
перерыв
ПСЖ
2
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
66.00
Футбол. Испания
перерыв
Атлетик
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
2.40
П2
3.02
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
2
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.75
П2
13.20
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

Агент Макарова о его словах про уход из «Динамо»: «Имеет место личная неприязнь со стороны Гусева. Он показал, что не рассчитывает на Дениса. За два прихода совсем не дал ему времени»

Агент Дениса Макарова Алексей Бабырь отреагировал на заявление футболиста о желании уйти из «Динамо».

После игры со «Спартаком» (1:1) полузащитник сказал: «Буду просить уйти из “Динамо” при этом тренерском штабе. Ноль минут за 4 игры — ноль респекта и уважения».

"Денис высказал то, что у него на душе. Поверьте, он открытый, порядочный человек. Просто захотел и сказал. Имеет право на это. Ничего такого плохого он не сказал.

Что касается Ролана Александровича Гусева, то для меня это тоже странно. Это второй его приход в качестве исполняющего обязанности, и в очередной раз Денис не получает ни минуты. Для меня это странно, так как при Валерии Георгиевиче Карпине Денис получил свой шанс, воспользовался им, был одним из лучших в «Динамо». Понятно, потом случилась травма. Но он уже восстановился! И человек не получает ни минуты. При том, что команде надо обострять игру в атаке.

Мне кажется, тут имеет место какая‑то личная неприязнь со стороны тренера. Гусев показал, что не рассчитывает на Дениса. Если он останется… За два прихода он совсем не дал ему игрового времени.

Денис любит этот клуб. «Динамо» для него — родной дом. Он тут награды выигрывал, боролся за медали, два раза становился бронзовым призером, финалистом Кубка России. И когда Макаров играет, и ему доверяют, он показывает свой уровень, не отбывает номер на поле, бьется в каждом матче, старается. Он за «Динамо» бьется как за свой дом. Но зимой у нас остается полгода до истечения контракта. Если «Динамо» готово предложить нам контракт, мы его с удовольствием рассмотрим.

«Динамо» для нас — это первоочередный вариант. Но по факту мы можем спокойно общаться с другими клубами. Уверен, на Дениса будет спрос. Он в самом соку, у него хороший возраст — 27 лет. Как по мне, для любого клуба это отличная боевая единица для решения задач. Но все равно мы надеемся, что «Динамо» оценит его качества и сделает достойное предложение. Если нет, то на этом жизнь не заканчивается. Это футбол — двигаемся дальше. Время все покажет", — сказал Бабырь.