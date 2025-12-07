Ричмонд
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Ренн
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
6
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Барселона
5
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
4
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Челси
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Фиорентина
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

Салах о непопадании в состав: «Это неприемлемо, я заслужил свое место, столько сделав для “Ливерпуля”. Меня кидают под автобус. Со Слотом были хорошие отношения, сейчас — никаких»

Мохамед Салах раскритиковал «Ливерпуль» за отношение к нему.

Источник: Спортс"

Вингер провел весь матч против «Лидса» (3:3) на скамейке. Предыдущие две игры он тоже начинал в запасе.

"Я просто не мог поверить, что просидел на скамейке все 90 минут. Это уже третий раз. Кажется, со мной такое впервые.

Я очень разочарован. Я столько сделал для этого клуба за эти годы, особенно в прошлом сезоне. А сейчас складывается ощущение, что клуб просто кинул меня под автобус. Именно так я себя чувствую.

Кто-то хочет, чтобы вся вина легла на меня. Летом клуб мне многое обещал. А теперь я на скамейке и поэтому могу сказать, что они слова не сдержали.

Раньше у меня были хорошие отношения [со Слотом]. Сейчас никаких отношений нет, и я даже не понимаю почему. Как будто кто-то не хочет видеть меня в клубе.

Я позвонил маме и папе и сказал приезжать на матч с «Брайтоном». Неважно, выйду я или нет. Я просто хочу насладиться этим. Буду на «Энфилде», попрощаюсь с болельщиками перед Кубком африканских наций, потому что не знаю, что будет, когда я туда уеду.

Для меня это, честно говоря, неприемлемо. Если бы я был в другом клубе, любой клуб защищал бы своего игрока. А здесь: «Кидаем Мо под автобус, потому что проблема — это он».

Я так не считаю. Я не проблема. Я не бьюсь каждый день за свое место, потому что я его заслужил. Я не больше клуба. Я не больше чего бы то ни было. Но я это место заслужил", — заявил вингер.

«Ливерпуль» не проигрывает три матча — такого не было с сентября. Все три игры Салах начинал в запасе.